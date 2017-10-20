Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Украине хотят создать Службу финансовых расследований. Почему?
В Одессе определяют претендентов на три Чемпионата Украины (ФОТО)
Для перевозки урожая конопли полиции понадобился КамАЗ (фото)
В Киев — по европейской колее
Одесская область без рыбы не останется
Одесситам рассылают ложные сообщения о массовом отключении воды
Перезимуем: пересчитанные пенсии одесситов не отразятся на субсидии
В Одесской области появится новый стадион (ФОТО)
Одесские работодатели пересекли рубеж в 5 миллиардов гривен
Селфи с «Черноморцем»: как «моряки» встречались с болельщиками (ФОТО,ВИДЕО)
Общество, Одесса

Одесситам рассылают ложные сообщения о массовом отключении воды

20.10.2017

«Инфоксводоканал» сообщает, что жителям Одессы через Viber и социальные сети приходят сообщения от неизвестного источника с предупреждением от имени предприятия о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего якобы в городе не будет воды с 21 по 23 октября.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия.

«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и, как следствие, отключение всего города. На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов. Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети»,- говорится в сообщении предприятия.

Филиал «Инфоксводоканал» уже подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.

В Одесской области обворовали «Инфоксводоканал» (ВИДЕО)

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах