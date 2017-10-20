Одесситам рассылают ложные сообщения о массовом отключении воды

«Инфоксводоканал» сообщает, что жителям Одессы через Viber и социальные сети приходят сообщения от неизвестного источника с предупреждением от имени предприятия о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего якобы в городе не будет воды с 21 по 23 октября.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия.