Одесситам рассылают ложные сообщения о массовом отключении воды

«Инфоксводоканал» сообщает, что жителям Одессы через Viber и социальные сети приходят сообщения от неизвестного источника с предупреждением от имени предприятия о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего якобы в городе не будет воды с 21 по 23 октября.
В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия.
«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и, как следствие, отключение всего города. На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов. Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети»,- говорится в сообщении предприятия.
Филиал «Инфоксводоканал» уже подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.
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