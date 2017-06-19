Одесситов предупредили об очередной строительной афере

Речь идет о рекламе компании «Кадорр Групп» о, якобы, предстоящем строительстве очередной «жемчужины» в Аркадии. На это обратил внимание в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

«Мне депутаты горсовета позавчера приходили показывали рекламу о продаже, поэтому нам необходимо сегодня обезопасить потенциальных инвесторов, которые захотят инвестировать в это строительство. Нет никаких оснований говорить о том, что они могут там что-то строить. Там нет ни выделенного участка, ничего еще нет. Нам необходимо все это обобщить и обратиться в правоохранительные органы», — отметил Геннадий Труханов.

По его словам, в размещенной «Кадорр Групп» рекламе, присутствуют элементы мошенничества. Чтобы одесситы не жаловались в последствии, что мэрия не предупредила их, городской голова попросил разместить разъяснительную информацию на официальном сайте города.

«Уважаемые одесситы, которые собираются там что-то приобрести – не делайте этого, потому что документов, позволяющих вести какой-то диалог или рекламу – нет. Будьте внимательны – возможна афера какая-то», — отметил Геннадий Труханов.

Напомним, что у Геннадия Труханова с владельцем «Кадорра» Аднаном Киваном политический и личный конфликт на протяжении последних 1,5 лет.

Между тем, почти все крупные застройщики Одессы продают жилье «с котлована». В 2014-2015 годах, когда стремительно дешевела гривня. это позволяло продавать жилье по низким ценам. Поскольку строительство крупных комплексов без инфраструктуры обычно вызывает протесты (особенно если ведется в частном секторе или в зеленой зоне), в ходе разбирательств, как правило, выясняется, что застройщик не имеет полного пакета документов. Однако пока никто не был за это наказан.