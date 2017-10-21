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Одесса, Экономика

Одесситов приглашают на бесплатный семинар по ProZorro

21.10.2017

25 октября в Одессе состоится бесплатный семинар для заказчиков и участников закупок. Тема: «Актуализация публичных закупок для заказчиков».

С целью усовершенствования, развития и внедрения в действие Закона Украины «О публичных закупках» Министерство экономического развития и торговли Украины и Государственное предприятие «ProZorro» начинают учебные мероприятия в Одесской области для заказчиков и бизнеса.

Центр компетенций государственного предприятия «Прозорро» в Одесской области реализует проект «Внедрение региональных центров компетенций и ХэлпДэск ProZorro» вместе с МНОО «Трансперенси Интернешнл Украина», направленный на обучение, взаимодействие между бюджетными учреждениями.

Мероприятие пройдёт 25 октября 2017 года с 10:00 по 13:00 часов в помещении Одесской областной универсальной библиотеки им. М.С. Грушевского, г. Одесса, ул. Троицкая, 49.

Одесским бизнесменам: где искать оптимизм?

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Elena

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