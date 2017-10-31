Одесситы будут мерзнуть еще неделю

Сегодня на заседании бюджетной комиссии в Одесской мэрии депутаты одобрили выделение 95 миллионов гривен на погашение задолженности Одесской ТЭЦ.

Многие одесситы продолжают мерзнуть в своих квартирах из-за банкротства предприятия, которое отсрочило отопительный сезон для 300 тысяч горожан. Сейчас из бюджета покроют значительную часть, что составляет текущий долг, который теплоцентраль должна была заплатить до 1 ноября по графику.

Ситуация стала критической после того, как 24 октября сорвались торги и Фонд госимущества не продал ТЭЦ.

«Одесская ТЭЦ находится в стадии банкротства. Трижды назначались торги, но они не состоялись, потому что не было заявок. Она продолжает работать благодаря вмешательству города в дело о банкротстве. И это дает возможность вырабатывать тепло в отопительном сезоне 2017-18. Другого варианта нет», — считает вице-мэр Анатолий Орловский.

В декабре 2016 года постановлением Хозяйственного суда Одесской области ПАО «Одесская ТЭЦ» было признано банкротом.

29 сентября 2017 года стало известно, что «Одесская ТЭЦ» полностью готова к отопительному сезону, однако договор на подачу газа так и не подписали.

В октябре текущего года Одесский горсовет обратился в суд с ходатайством о продлении технологического цикла по изготовлению продукции ПАО «Одесская ТЭЦ» до завершения ликвидационной процедуры, и 10 октября суд продлил технологический цикл предприятия, обязав ликвидатора начать отопительный сезон.

«Как только ТЭЦ оплатит долг, «Нафтогаз» выделит номинации на поставку газа. Ликвидатор ТЭЦ дал гарантии, что эти деньги зайдут «Нафтогазу». Была такая договорённость», — заявил вице–мэр.

По информации пресс-службы мэрии, на сегодняшний день к теплу уже подключены 44% домов и зданий:

в Киевском районе – 73,1%,

в Малиновском районе – 46,9%,

в Приморском районе – 18,4%,

в Суворовском районе – 50,7%.