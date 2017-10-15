Одесситы бьют рекорд по долгам за воду

Одесситы установили очередной рекорд: за всю историю «Инфоксводоканала»- таких долгов еще не было.

По состоянию на 1 октября общий долг населения за потребленную воду превысил 140 миллионов гривен.

Проведя серьезный анализ, специалисты предприятия выяснили, что основную сумму долгов — более 47 миллионов гривен — составляют вовсе не злостные неплательщики, а абоненты, которые платят за услуги раз в несколько месяцев, или ежемесячно недоплачивают часть выставленного счета.

Для сравнения, абоненты, которые не оплачивают за воду от 6 и до 12 месяцев должны всего порядка 7 миллионов гривен. Усугубляет ситуацию и то, что часть абонентов по каким-то причинам продолжает рассчитываться с «Инфоксводоканалом» по старым тарифам.

Специалисты предприятия бьют тревогу из-за критической ситуации. Из-за неплатежей водоканалу катастрофически не хватает оборотных средств для покрытия всех расходов, а это может привести в любой момент к остановке насосных станций и перебоям в поставке воды.

В «Инфоксводоканале» подчеркнули, что будут ужесточены методы работы с должниками.

Чтобы не оставить весь город без воды, сотрудники предприятия намерены отключать поголовно всех неплательщиков, которые в течение ближайших дней не оплатят долги за потребленные услуги.

«Мы надеемся на понимание одесситов в необходимости принятия столь непопулярных мер. На сегодняшний день никто бесплатно не отпускает водоканалу электроэнергию, реагенты и материалы, за все нужно своевременно оплачивать. При таких астрономических долгах наличие воды в кране зависит только от сознательности каждого из нас», отметили в администрации «Инфоксводоканала».