Одесситы митинговали под стенами Верховной Рады (ФОТО)

Сегодня в Киеве под стенами Верховной Рады представители Одесской области митинговали под стенами Верховной Рады в знак протеста против принятия законопроектов №4128 и №4511.

Ранее в Одесской области были собраны более десятка тысяч подписей жителей региона против упомянутых законопроектов, а затем переданы нардепам, избиравшимся по мажоритарным округам в Одесской области.

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Сегодня среди одесских представителей были замечены глава Раздельнянского райсовета, председатель районной организации «Оппоблока» Феликс Сигал и жители Раздельнского района.

«Тысячи верующих и неравнодушных со всей Украины собрались под стенами Верховной Рады против законопроектов № 4128 и № 4511, этими законопроектами власть хочет запретить нашу церковь и веру. Тысячи силовиков против верующих людей, власть вывела на улицы. Не мог остаться в стороне и вместе с благочинным отцом Вячеславом, и простыми раздельнянцами поддержал наше право на веру, каноническое Православие. Мы вышли защитить нашу церковь от нападков власти. Принятие этого закона — это прямой путь к гражданской войне. Это нужно не допустить», — отметил Феликс Сигал.

В Оппоблоке считают, что антицерковные законопроекты могут привести к гражданской религиозной войне.

«Эти вредные антицерковные и антиукраинские законопроекты, если их принять, будет нарушен и без того хрупкий межконфессиональный мир и начнется гражданская религиозная война. А из истории известно, что самые кровавые бунты происходили именно на религиозной почве. Ни в коем случае этого нельзя допустить. Только за последние два дня по всей стране собрано более 300 тысяч подписей против этих законопроектов. А что будет, если сбор подписей продолжится? Поэтому я призываю Президента обратить внимание на эту ситуацию, вмешаться и не допустить нарушение Конституции. Я призываю авторов этих законопроектов не будоражить общество и снять их с повестки дня и с регистрации. Нужно сделать все, чтобы эти законы не были приняты и даже не вносились на рассмотрение в зал Верховной Рады», — подчеркнул народный депутат Украины Вадим Новинский.







