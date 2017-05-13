Одесситы на ринге срывали аплодисменты (ФОТО)

В субботу в СК «Олимпиец» состоялись финальные поединки международного турнира по боксу среди юношей, посвященного памяти Героя Украины, Почетного гражданина Одессы и области Бориса Давыдовича Литвака.

ПАМЯТИ БОРИСА ЛИТВАКА: В ОДЕССЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР (ФОТО)

Организаторы и участники сошлись в едином мнении: с одной стороны царила очень дружелюбная атмосфера, без единых претензий в сторону судей, а с другой — было немало интересных, захватывающих боев, которые вызывали аплодисменты в зале.

Подводя итоги турнира можно смело сказать, что в течение трех дней юные боксеры из Украины и Молдовы проявляли на ринге мастерство, технику и волю к победе.

По количеству победителей результат условно выглядят так: г. Одесса — на первом месте, г. Рени — на втором, Молдавская команда — на третьем и на четвертом месте — г. Измаил.

Среди спортсменов медали распределились следующим образом:

ЗОЛОТО — Евгений Гойман (37 кг, Рени), Никита Бабкин (40 кг, ОНУ), Сергей Калинин (41,5 кг, Черноморск), Виктор Сербов (41,5 кг, Молдова), Богдан Бейда (46 кг, Черноморск), Джамал Кулиев (46 кг, ОНУ), Игорь Дойчев (48 кг, Измаил), Юнус Гулиев (50 кг, ОНУ), Максим Иващенко (64 кг, Молдова).

СЕРЕБРО — Имрам Гаджиев (37 кг, ОНУ), Даниил Зелюк (40 кг, Панчер), Максим Фролов (41,5 кг, Ягуар), Вадим Кивало

(41,5 кг, Колос-Ринг Р), Александр Добровольский (46 кг, Молдова), Руслан Макарушкин (46 кг, Атаман Одесса), Сергей Потехин (48 кг, Одесса), Владислав Малев (50 кг, Гефест), Денис Дарий (64 кг, Рени).

После финальных поединков международного турнира памяти Бориса Литвака, состоялась матчевая встреча между двумя победителями в своих весовых категориях — Евгением Гойманом (37 кг, Рени) и Виктором Сербовым (41,5 кг, Молдова).

Ребята просто «порвали» зал — и судьи, и болельщики с захватывающим интересом наблюдали за поединком! Оба боксера показали высокий уровень и мастерство.

В финале, стоя на ринге, мальчишки с замиранием сердца ждали объявления результатов. Судьи сошлись во мнении — ничья, победили оба! УКРАИНА — МОЛДОВА FOREVER!

Приз лучшего боксера турнира завоевал Евгений Гойман (г. Рени, тренеры — Куля, Крэчун )

Организаторы турнира:народный депутат Украины Антон Киссе, президент БФ «Олимпийский фундамент» Георгий Куля и федерация бокса Одесской области.









