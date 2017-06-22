Одесситы оказывают первую помощь жертвам ДТП (ФОТО)
22.06.2017 0 646
Сегодня в Одессе прохожие бросились на помощь мопедисту, которого сбил автомобиль в районе улицы Академика Королева.
Помятый бампер автомобиля «Hyundai» и травмы у водителя мопеда — результат очередного несоблюдения правил движения.
Кто из пострадавших виновник — не суть важно.
Похоже, привыкшим к огромному количеству ДТП в Одессе прохожим, впору осваивать профессию медиков и спасателей.
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