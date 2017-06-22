Одесситы оказывают первую помощь жертвам ДТП (ФОТО)

Сегодня в Одессе прохожие бросились на помощь мопедисту, которого сбил автомобиль в районе улицы Академика Королева.

Помятый бампер автомобиля «Hyundai» и травмы у водителя мопеда — результат очередного несоблюдения правил движения.

Кто из пострадавших виновник — не суть важно.

Похоже, привыкшим к огромному количеству ДТП в Одессе прохожим, впору осваивать профессию медиков и спасателей.