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Общество, Одесса

Одесситы останутся без централизованной подачи горячей воды

16.05.2017 0 57

Разрабатывается программа отключения одесских домов от услуги централизованного горячего водоснабжения и переход на альтернативные варианты подачи горячей воды.

Данная услуга является нерентабельной и убыточной для предприятия КП «Теплоснабжение города Одессы», которое за прошлый год на предоставлении данной услуги потеряло 12,5 млн.гривен.

Наряду с официальным планом отключения от централизованного горячего водоснабжения, будут внедрены автономное и индивидуальное способы водоснабжения и установка электрических бойлеров льготным категориям одесситов. По крайней мере, так обещают чиновники.

Добавим, что с коммунальщиками солидарны и многие главы одесских ОСМД — центральная подача горячей воды как услуга себя изжила.

 

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Suhan

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