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Одесса, Экономика

Одесситы отдали в бюджет почти 15 миллиардов налогов и сборов

03.11.2017

Эта сумма  на 3,4 млрд. грн., или на треть превышает сумму поступлений в Сводный бюджет за январь-октябрь прошлого года, сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В частности, в Государственный бюджет собрано почти 6,1 млрд. грн., а бюджеты местных громад пополнились на 8,5 млрд. грн.

В структуре поступлений в Государственный бюджет почти каждая вторая гривна поступила в виде налога на добавленную стоимость (3 млрд. грн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления этого налога увеличились на 1 млрд грн, или на 54 %.

В разрезе основных налогов, лидерами поступлений в местные бюджеты являются налог на доходы физических лиц — 4,7 млрд грн (55 % от общей суммы), налог на имущество — 1,9 млрд. грн и единый налог — 1,2 млрд. грн.

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Suhan

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