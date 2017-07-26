Одесситы перечислили на нужды армии почти 270 миллионов гривен

Это на 50 млн.грн. или на 23 % превышает поступление военного сбора за аналогичный период 2016 года.

В Главном управлении ГФС в Одесской области фиксируют стабильную динамику увеличения поступлений военного сбора, который свидетельствует об эффективности мероприятий фискальной службы с детинизации доходов, легализации наемного труда, а также осознание работодателями необходимости официального трудоустройства рабочих.

Напоминаем, Главным управлением ГФС в Одесской области введено мобильное приложение Legal Work, который помогает разоблачать факты выплаты заработной платы “в конвертах” и неофициального трудоустройства.

Загрузить мобильное приложение Legal Work можно на мобильный телефон или планшет через Play Market или App Store.