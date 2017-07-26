Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Вокруг Саакашвили: экс-президент, экс-губернатор и экс-украинец?
Трагедия в Доме профсоюзов: задержан первый зам Боделана (ФОТО)
В Одесской области «правду» отстаивали слезоточивым газом и коктейлями Молотова (ВИДЕО)
Жизнь с гемодиализом: в Одессе будет создан самый большой центр в Украине (ФОТО)
Соблюдаем правила: в ФФУ дисквалифицировали арбитра, засудившего одесский «Черноморец»
Стенка на стенку: как цыгане и славяне устроили побоище в одесском парке (ВИДЕО)
Одесские депутаты отдали свой голос за нового Почетного гражданина
Мустафа Найем обвинил Одесский горсовет в насилии (ВИДЕО, ФОТО)
Одесситы перечислили на нужды армии почти 270 миллионов гривен
В Одессе половину налоговых агентов подводит память
Одесса, Экономика

Одесситы перечислили на нужды армии почти 270 миллионов гривен

26.07.2017

Это на 50 млн.грн. или на 23 % превышает поступление военного сбора за аналогичный период 2016 года.

В Главном управлении ГФС в Одесской области фиксируют стабильную динамику увеличения поступлений военного сбора, который свидетельствует об эффективности мероприятий фискальной службы с детинизации доходов, легализации наемного труда, а также осознание работодателями необходимости официального трудоустройства рабочих.

Напоминаем, Главным управлением ГФС в Одесской области введено мобильное приложение Legal Work, который помогает разоблачать факты выплаты заработной платы “в конвертах” и неофициального трудоустройства.
Загрузить мобильное приложение Legal Work можно на мобильный телефон или планшет через Play Market или App Store.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах