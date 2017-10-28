Одесситы, поможем маленькому Жене выздороветь!

Мама маленького Жени Пархоменко обратилась к одесситам за помощью. У него редкое заболевание — краниосиностоз, которое требует операции с установлением дорогостоящих имплантов. Стоимость имплантов порядка 15о тысяч гривен, у семьи таких денег нет.

Краниосиностоз – довольно редкое состояние, при котором ребенок рождается с аномальной формой черепа. Оно возникает в результате того, что один или несколько швов черепа сливаются слишком рано. Обычно череп ребенка развивается из семи костей, соединенных швами, которые не сливаются до достижения ребенком возраста двух лет, это позволяет мозгу свободно расти и развиваться.

Основной целью лечения ребёнка в хирургическом отделении является ликвидация гипертензии в черепе, что поможет избежать тяжёлых последствий, к которым относят потерю зрения, а также увеличить объем черепной коробки, создав благоприятные условия для развития головного мозга в дальнейшем.

«Женя растет, и чем дальше — тем рискованнее для здоровья сынишки данная операция. Чтобы кости не мешали развитию мозга необходимо делать операцию. И самое ужасное, что это нужно только оперировать, желательно с 6 до 9 месяцев. Делается полная реконструкция черепа…100%-ную симметрию никто не обещает, всё от индивидуального случая зависит.

Для того чтобы выровнять лобную кость нужны дорогостоящие импланты: 2специальные пластины и винты которые рассасываются в течении 3-9 месяцев, дистрактор который будет держать эти пластины. Их стоимость порядка 150000 тысяч гривен, у нас таких денег нет. Помогите пожалуйста собрать необходимую сумму на импланты, кто сколько сможет. Заранее спасибо за ваши добрые и отзывчивые сердца,и низкий поклон за помощь«, — пишет Татьяна Пархоменко, мама Жени.















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