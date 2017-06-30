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Одесса

Одесситы смогут летать из Варшавы в 70 стран мира

30.06.2017 0 58

Сегодня во время пресс-конференции польской авиакомпании LOT стало известно, что она собирается увеличить количество рейсов Одесса-Варшава до 14 в обе стороны в неделю.

Как заявил президент авиакомпании LOT Рафал Мильчарски это планируется сделать постепенно, начиная с 19 июля.

Мильчарски отметил, что новый график позволит одесситам более удобно пользоваться рейсами из хаба в Варшаве в 70 стран мира.

Полеты будут выполняться на самолетах Embaraer компании LOT и Bombardier CRJ900 авиакомпании Nordica (Эстония).

LOT перевозит около 5 млн пассажиров в год почти по 60 направлениями по всему миру через Варшаву.

Компания предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду, Китай, Японию и Южную Корею.

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Suhan

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