Одесситы смогут поменять права за 30 минут
10.06.2017 0 102
Вчера в Одессе на Киевском шоссе, 27а состоялось открытие сервисного центра МВД, который выполняет функции МРЭО. В церемонии открытия взял участие министр МВД Арсен. АваковЗдесь можно будет заменить удостоверение водителя за 30 минут и перерегистрировать автомобиль за 2 часа. Для удобства посетителей будет работать электронная очередь и детский уголок. В сутки планируется обслуживать до 250 человек.
About the author /Elena
-
-
Одесситы смогут поменять права за 30 минут10.06.2017
-
-
-
О чем договорились Стерненко и Аваков10.06.2017
-
-
-
Таксист-убийца жив (фото)05.06.2017
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
-
Leave a reply