Одесситы смогут поменять права за 30 минут

Вчера в Одессе на Киевском шоссе, 27а состоялось открытие сервисного центра МВД, который выполняет функции МРЭО. В церемонии открытия взял участие министр МВД Арсен. АваковЗдесь можно будет заменить удостоверение водителя за 30 минут и перерегистрировать автомобиль за 2 часа. Для удобства посетителей будет работать электронная очередь и детский уголок. В сутки планируется обслуживать до 250 человек.