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Одесса, Экономика

Одесситы «укрепили обороноспособность» государства суммой 426 миллионов гривен

13.10.2017

С начала текущего года налогоплательщики Одесской области перечислили в бюджет Украины 426 млн. грн. военного сбора, что на четверть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Военный сбор введен с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения Антитеррористической операции.

Накануне Дня защитника Украины, руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин обратился к налогоплательщикам со словами благодарности за добросовестную уплату военного сбора.

«Каждый, кто ответственно относится к уплате военного сбора — патриот Украины и вносит свой вклад в укрепление обороноспособности страны и установление мира в нашем государстве», — подчеркивает Глеб Милютин.

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Suhan

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