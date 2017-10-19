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Одесса, Экономика

Одесситы в октябре получают пересчитанные пенсии

19.10.2017

Одесситам в связи с принятием пенсионной реформы службы Пенсионного фонда уже пересчитали пенсии.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области, пишет Оdessit.ua

Новые пенсии горожане получат уже в октябре. Тем, кто получает их в первых числах месяца, доплату, если она положена, принесут дополнительно.

Всем остальным пересчитанные пенсии перечислят одной суммой. Исключение составляют те пенсионеры, которым насчитают доплату в размере менее 140 гривен. Они получат повышение в следующем месяце — сразу за октябрь и ноябрь.

Напомним, что 11 октября 2017-го года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». Документом утвержден перерасчет пенсий с 1 октября текущего года.

Ранее премьер-министр заявил, что перерасчет пенсий — это масштабная работа, которую нужно провести в сжатые сроки. «Просил бы организовать должным образом работу, сообщить каждому пенсионеру размер повышенной пенсии и сделать перерасчет средств за октябрь», — «намекнул» Гройсман.

Он напомнил, что правительство вводит автоматическую индексацию пенсий ежегодно. По его словам, с октября минимальная пенсия составляет 1452 грн.

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Suhan

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