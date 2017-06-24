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Одесса

Одесситы в соцсетях делятся Армагеддоном (ФОТО,ВИДЕО)

24.06.2017 0 627

Накануне выходных Одессу накрыла стихия, которую одесситы в соцсетях тут же окрестили Армагеддоном.

Гроза, сильнейший шторм и ливень —  уже достаточно привычная для одесситов погода, но картина затянутого зловещими тучами неба — поразила многих.

В результате ливня были подтоплены улицы в центре Одессы, а также Балковская и Среднефонтанская, движение транспорта было приостановлено.

58 населенных пунктов в области обесточены, ведутся работы по восстановлению.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА В ОДЕССЕ

Согласно прогнозу ГИДРОМЕТЦЕНТРА ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ в субботу, 24 июня,
по г. Одессе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, град.
Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-19ºС, днем 26-28ºС.

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Suhan

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