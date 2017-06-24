Одесситы в соцсетях делятся Армагеддоном (ФОТО,ВИДЕО)

Накануне выходных Одессу накрыла стихия, которую одесситы в соцсетях тут же окрестили Армагеддоном.
Гроза, сильнейший шторм и ливень — уже достаточно привычная для одесситов погода, но картина затянутого зловещими тучами неба — поразила многих.
В результате ливня были подтоплены улицы в центре Одессы, а также Балковская и Среднефонтанская, движение транспорта было приостановлено.
58 населенных пунктов в области обесточены, ведутся работы по восстановлению.
Согласно прогнозу ГИДРОМЕТЦЕНТРА ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ в субботу, 24 июня,
по г. Одессе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, град.
Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-19ºС, днем 26-28ºС.
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