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Одесса

Одесситы выходят на митинг, опасаясь за свою жизнь (ФОТО)

10.05.2017 0 603

Аварийное состояние домов в исторической части Одессы вызывает серьезное беспокойство жильцов в связи с участившимися случаями обрушения балконов и фасадов зданий.

В большинстве жилого фонда «старого центра» длительное время не проводились ремонтные работы. Конструктивные элементы здания и инженерные сети находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

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Эти доводы заставили сегодня, 10 мая, жильцов дома №58 на Еврейской улице перекрыть пешеходный переход на улице Преображенской. Митингующие таким образом обращают внимание городской власти на аварийное состояние их дома.

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Добавим, что в текущем году из городского бюджета департаменту городского хозяйства уже было выделено 55 млн. грн. на капитальный ремонт жилого фонда. Еще 22 млн.гривен утвердили одесские депутаты на последнем заседании бюджетной комиссии горсовета.

Только в связи с случаями обрушения стены по ул.Екатерининская,8/10 и пожара по ул.Княжеская,4 возникла необходимость дополнительных затрат на ремонтно-восстановительные работы по указанным адресам в сумме 9 млн. гривен.

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Suhan

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