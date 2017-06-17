Одесская администрация обеспечит школы высокоскоростным интернетом

ОГА уже ведет переговоры по этому поводу с ведущими операторами Украины.

В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.

«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — заявили чиновники.