Одесская администрация обеспечит школы высокоскоростным интернетом

Обладминистрация Одессы планирует уже к началу нового учебного года обеспечить все школы региона высокоскоростным интернетом.
Об этом стало известно в ходе селекторного совещания председателя ОГА Максима Степанова с главами райадминистраций.
ОГА уже ведет переговоры по этому поводу с ведущими операторами Украины.
В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.
«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — заявили чиновники.
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