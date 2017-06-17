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Общество, Одесса

Одесская администрация обеспечит школы высокоскоростным интернетом

17.06.2017 0 12

Обладминистрация Одессы планирует уже к началу нового учебного года обеспечить все школы региона высокоскоростным интернетом.

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания председателя ОГА Максима Степанова с главами райадминистраций.

ОГА уже ведет переговоры по этому поводу с ведущими операторами Украины.

В обладминистрации отмечают, что наличие высокоскоростного интернета в школах позволит повысить качество образования и внедрить смешанную форму обучения, когда дети получают знания не только на уроках, но и онлайн.

«Это может дать хороший результат. Система образования должна быть максимально эффективной», — заявили чиновники.

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Elena

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