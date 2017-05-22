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Одесская мэрия готовится к торжественному открытию долгожданных объектов
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Общество, Одесса

Одесская мэрия готовится к торжественному открытию долгожданных объектов

22.05.2017 0 260

На этой неделе запланировано торжественное открытие после реконструкции двух долгожданных объектов — Потемкинской лестницы и Стамбульского парка, сообщил в понедельник на аппаратном совещании первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

Пока финишные работы идут по графику, правда, мешает погода. В ближайшие пару дней «Зелентресту», «Горсвету» и «Городским дорогам» придется ударно поработать, чтобы успеть к сроку.

По информации СМИ, на открытие должен пожаловать президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что мэрия планирует открывать Стамбульский парк и лестницу в конце мая, если не будет никаких сюрпризов, в том числе политических. Владельцам объектов, расположенных у подножия Потемкинской лестницы, в том числе, и временных сооружений, расположенных по соседству, было дано задание привести их к единому архитектурному виду. Внешний вид должен совпадать с архитектурным видом фуникулера.

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Suhan

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