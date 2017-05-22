Одесская мэрия готовится к торжественному открытию долгожданных объектов

На этой неделе запланировано торжественное открытие после реконструкции двух долгожданных объектов — Потемкинской лестницы и Стамбульского парка, сообщил в понедельник на аппаратном совещании первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

Пока финишные работы идут по графику, правда, мешает погода. В ближайшие пару дней «Зелентресту», «Горсвету» и «Городским дорогам» придется ударно поработать, чтобы успеть к сроку.

По информации СМИ, на открытие должен пожаловать президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что мэрия планирует открывать Стамбульский парк и лестницу в конце мая, если не будет никаких сюрпризов, в том числе политических. Владельцам объектов, расположенных у подножия Потемкинской лестницы, в том числе, и временных сооружений, расположенных по соседству, было дано задание привести их к единому архитектурному виду. Внешний вид должен совпадать с архитектурным видом фуникулера.

КАК В ПРОРВУ: ЭПОХАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

ДОСТОЯНИЕ ОДЕССЫ: РЕМОНТ ШАГ ЗА ШАГОМ

ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА МАЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЮРПРИЗОВ





