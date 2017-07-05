Одесская область «пасет задних» по перечислению субсидий (ФОТО)

В Одесской области перечислен 31% суммы, предназначенной на субсидии для населения — это один из самых низких показателей в Украине.

Об этом шла речь на селекторном совещании с главами райадминистраций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Причем, половина районов еще не начинала работы, а в некоторых задание выполнено лишь на 60%. Нет также информации о неиспользованных средствах от предприятий-поставщиков услуг. То есть, уже месяц не могут начать процесс монетизации субсидий, хотя соответствующее программное обеспечение на местах установили еще в начале июня. Расчеты должны состояться до 1 сентября.

«Часть неиспользованной суммы субсидии, которую должны предоставить компании будет перечисляться на личный счет получателей субсидий. Людей надо пригласить, чтобы они подали заявления. На сегодня по этим заявлениям, работа вовсе не началась ни в одном районе. Например, если район уже знает, что у него около полутора тысяч человек, которым нужно вернуть средства, то заявлений предоставлено 100, 150, 200 »- отметила директор департамента соцзащиты и семейной политики ОГА Лилия Коваленко.

В свою очередь, первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук поручил активизировать работу на местах и ​​исправить ситуацию через две недели.

«В октябре предприятия, подают вам газ, воду, они ее подавать просто не будут, и вы останетесь без горячей воды, без отопления и всего остального. Есть предложение направить все материалы в районы, главам сегодня их отработать и 13 июля заслушать по выполнению на местах», — отметил Терещук.