Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Патриотично: как одесситы к зиме готовятся (ФОТО)
Сносить — не строить: в Одессе разбирают многострадальную высотку (ВИДЕО)
Как сегодня Одесская область бюджета лишилась (ФОТО, ВИДЕО)
Вокруг глиста: неосторожная фраза одесского мэра обрастает скандалами (ФОТО, ВИДЕО)
Одесса: место встречи у фонтана изменить нельзя (ФОТО)
Пожар под Одессой: что горит на нефтебазе «Свитанок»? (ФОТО, ВИДЕО)
Декоммунизация одесских улиц становится наглядной (ФОТО, ВИДЕО)
Недоступная Одесса: российские кинодеятели сворачивают проекты?
Одесская область «пасет задних» по перечислению субсидий (ФОТО)
Китч в Одессе: как мужчина в июле лисий воротник выгуливал (ФОТО)
Одесса, Экономика

Одесская область «пасет задних» по перечислению субсидий (ФОТО)

05.07.2017 0 28

В Одесской области перечислен 31% суммы, предназначенной на субсидии для населения — это один из самых низких показателей в Украине.

Об этом шла речь на селекторном совещании с главами райадминистраций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Причем, половина районов еще не начинала работы, а в некоторых задание выполнено лишь на 60%. Нет также информации о неиспользованных средствах от предприятий-поставщиков услуг. То есть, уже месяц не могут начать процесс монетизации субсидий, хотя соответствующее программное обеспечение на местах установили еще в начале июня. Расчеты должны состояться до 1 сентября.

«Часть неиспользованной суммы субсидии, которую должны предоставить компании будет перечисляться на личный счет получателей субсидий. Людей надо пригласить, чтобы они подали заявления. На сегодня по этим заявлениям, работа вовсе не началась ни в одном районе. Например, если район уже знает, что у него около полутора тысяч человек, которым нужно вернуть средства, то заявлений предоставлено 100, 150, 200 »- отметила директор департамента соцзащиты и семейной политики ОГА Лилия Коваленко.

В свою очередь, первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук поручил активизировать работу на местах и ​​исправить ситуацию через две недели.

«В октябре предприятия, подают вам газ, воду, они ее подавать просто не будут, и вы останетесь без горячей воды, без отопления и всего остального. Есть предложение направить все материалы в районы, главам сегодня их отработать и 13 июля заслушать по выполнению на местах», — отметил Терещук.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах