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Одесса, Экономика

Одесская область выбилась в лидеры по налогу на недвижимость

17.10.2017

Одесская область занимает лидирующую позицию среди регионов, которые обеспечили наибольшие поступления налога, опередив Харьковскую, Львовскую, Киевскую, г.Киев и Днепропетровскую области.

В течение 2017 года в местные бюджеты поступило почти 32 млн грн. налога. Это в 2,6 раза превышает прошлогодние показатели. Свыше четверти поступлений в местные бюджеты обеспечили владельцы элитной недвижимости (8,5 млн грн).

Наибольшие суммы налога на недвижимость уплачены собственниками недвижимого имущества Приморского и Киевского районов г. Одессы, города Измаил, а также поселков Овидиополь и Лиманское Одесской области.

На протяжении 2017 года с плательщиками налогов — физическими лицами проведено 43 тысячи сверок, а по их результатам дополнительно поступило почти 12 млн. грн.
Всего в текущем году фискальной службой Одесская область сформировано почти 78 тысяч налоговых уведомлений-решений по 52 тысячам физических лиц – плательщиков налога на недвижимость.

«В этом году мы получили неплохие результаты, однако фискальная служба не останавливается на достигнутом и продолжает работу по увеличению поступлений в бюджет — контролирует уплату уже начисленного налога на недвижимость, а также накапливает информацию для формирования налоговых уведомлений-решений в 2018 году», — подчеркнул начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин. Глеб Милютин.

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Suhan

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