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Общество, Одесса

Одесская поликлиника №6 готовится к зиме

16.06.2017 0 29

Городская детская поликлиника №6 будет теперь со своим теплом.Картинки по запросу отопление в больницах

Инновационный проект«Энергоэффективная поликлиника», презентация которого состоялась 15 июня, призван решить проблему обогрева медучреждений в зимний период. Привязка к центральному отоплению и водоснабжению — одна из больших проблем одесских поликлиник. И отход от нее станет новым этапом в предоставлении качественной медицинской помощи. Это и является главной идеей этого проекта, которая заключается в установлении солнечных коллекторов и тепловых насосов в детской городской поликлинике №6.

Цель проекта — показать экономичность и самоокупаемость проекта, который  послужит примером для применения его в поликлиниках Одессы и других городов Украины.

Сергей Горищак — главврач поликлиники №6 — уверен, что этот инновационный проект – новый виток в использовании энергосберегающих ресурсов. В Украине нет аналогов этой программы, связанной с внедрением солнечной энергии в обеспечение энергоресурсами поликлиник.

Картинки по запросу солнечные батареи

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Elena

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