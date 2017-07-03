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Общество, Одесса

Одесская полиция признана самой музыкальной в Украине (ВИДЕО)

03.07.2017 0 95

Вчера в столице впервые прошел конкурс оркестров Национальной полиции Украины, на котором одесские правоохранители заняли первое место, получив 60 тысяч гривен и коллективную поездку в Прагу на международный конкурс оркестров.

Добавим, что на втором месте — Киевская полиция, на третьем — Николаевская.

Кроме того одесситы заняли первое место в номинации «Лучшее исполнение современной музыки».

Также на конкурсе был установлен рекорд Украины в исполнении гимна Евросоюза, как наиболее численное совместное одновременное оркестровое исполнение этого музыкального произведения: 200 полицейских из 9 музыкальных коллективов одновременно исполнили гимн ЕС!

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Suhan

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