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Одесская полиция разбирается с «криминальными авторитетами» (ФОТО)

29.05.2017 0 126

Глава Одесской полиции Дмитрий Головин сообщил, что вчера в Одессе был задержан, так называемый «вор в законе», по кличке «Пучура», находившийся в городе нелегально.

Он прибыл с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп «барсеточников». В данный момент решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину.

«Интересно, что криминальный мир не покидает намерений проникнуть в наш город, но представители преступного мира, пытающиеся здесь осесть становятся все моложе по возрасту, этот например, был «коронован» в 25 лет.
Как бы там ни было, Одесса никогда не станет домом международным представителям преступного мира, на каждого у нас есть билет в один конец, к себе домой», — комментирует Головин.
А сегодня,  в понедельник,  задержан в порядке ст. 208 УПК Украины гражданин по кличке «Шушарик», который себя позиционировал как «смотрящий за общаком» . Правда не понятно, как так сложилось, что у «смотрящего» оказались наркотические средства, которыми он не пренебрегал приторговывать время от времени., — констатировали в полиции.


Также у него было изъято незарегистрированное травматическое оружие.

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Suhan

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