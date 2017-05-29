Одесская полиция разбирается с «криминальными авторитетами» (ФОТО)

Глава Одесской полиции Дмитрий Головин сообщил, что вчера в Одессе был задержан, так называемый «вор в законе», по кличке «Пучура», находившийся в городе нелегально.

Он прибыл с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп «барсеточников». В данный момент решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину.

«Интересно, что криминальный мир не покидает намерений проникнуть в наш город, но представители преступного мира, пытающиеся здесь осесть становятся все моложе по возрасту, этот например, был «коронован» в 25 лет.

Как бы там ни было, Одесса никогда не станет домом международным представителям преступного мира, на каждого у нас есть билет в один конец, к себе домой», — комментирует Головин.

А сегодня, в понедельник, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины гражданин по кличке «Шушарик», который себя позиционировал как «смотрящий за общаком» . Правда не понятно, как так сложилось, что у «смотрящего» оказались наркотические средства, которыми он не пренебрегал приторговывать время от времени., — констатировали в полиции.









Также у него было изъято незарегистрированное травматическое оружие.