Одесская полиция взорвала криминальный мир: вслед за «Шушариком» и «Пучурой» задержан «Циклоп» (ВИДЕО)

За последнюю неделю одесская полиция разоблачила несколько представителей криминального мира — выходцев из Кавказских республик.

ОДЕССКАЯ ПОЛИЦИЯ РАЗБИРАЕТСЯ С «КРИМИНАЛЬНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ» (ФОТО)

Ранее были задержаны, так называемый «вор в законе» по кличке «Пучура», находившийся в городе нелегально, и «смотрящий за общаком» гражданин по кличке «Шушарик».

Следующим стал «криминальный авторитет» по прозвищу «Циклоп», который руководил группами, совершавшими в Одессе и области кражи квартир. У задержанных преступников был обнаружен целый арсенал мобильных телефонов, ювелирных изделий , фотоаппаратов, меха, ценных коллекционных монет и многое другое.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

КАК ЖАДНОСТЬ ПОГУБИЛА ОЧЕРЕДНОГО ОДЕССКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ФОТО)

Тем временем, на очередной взятке был пойман очередной одесский полицейский.