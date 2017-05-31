Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесская полиция взорвала криминальный мир: вслед за «Шушариком» и «Пучурой» задержан «Циклоп» (ВИДЕО)
Как жадность погубила очередного одесского полицейского (ФОТО)
Автохамы открыли пляжный сезон в Одессе (ФОТО)
Почему Стамбульский парк под пристальным наблюдением? (ВИДЕО, ФОТО)
Сегодня в Одессе «высадится» министерский десант
В Одессе готовятся к грандиозному фэшн-уикенду (ВИДЕО)
В Одессе открылся офис европейского банка
Сегодня у одесских автомайдановцев выдался судный день (ФОТО)
Инвесторы эпохального одесского недостроя — снова под мэрией (ВИДЕО)
В Одессе ждут Нобелевского лауреата
Одесса, Происшествия

Одесская полиция взорвала криминальный мир: вслед за «Шушариком» и «Пучурой» задержан «Циклоп» (ВИДЕО)

31.05.2017 0 5

За последнюю неделю одесская полиция разоблачила несколько представителей криминального мира — выходцев из Кавказских республик.

ОДЕССКАЯ ПОЛИЦИЯ РАЗБИРАЕТСЯ С «КРИМИНАЛЬНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ» (ФОТО)

Ранее были задержаны, так называемый «вор в законе» по кличке «Пучура», находившийся в городе нелегально,  и «смотрящий за общаком» гражданин по кличке «Шушарик».

Следующим стал «криминальный авторитет» по прозвищу «Циклоп», который руководил группами, совершавшими в Одессе и области кражи квартир. У задержанных преступников был обнаружен целый арсенал мобильных телефонов, ювелирных изделий , фотоаппаратов, меха, ценных коллекционных монет и многое другое.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

КАК ЖАДНОСТЬ ПОГУБИЛА ОЧЕРЕДНОГО ОДЕССКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (ФОТО)

Тем временем, на очередной взятке был пойман очередной одесский полицейский.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах