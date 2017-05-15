Одесская прорва: огромная дыра обнажила качество дорог (ФОТО)

Пока одесская мэрия рапортует о ремонте дорог в Одессе, жители города воочую убеждаются в их качестве.

Так на перекрестке проспекта Гагарина/ул.Канатная/ул.Сегедская прямо перед Приморской райадминистрацией образовалась огромная дыра неизвестного происхождения. Ее размеры 2,5 м:2,2м:1,7м.

«Прошу обратить внимание на ничтожную толщину корыта дороги (гравийную подушку) и на мелкую фракцию песка», — уточнил активист ГО «Зеленый лист» Владислав Балинский и разместил красноречивые фото в соцсети.

ЭХ, ДОРОГИ: МИНИСТР ОМЕЛЯН УКЛАДЫВАЛ АСФАЛЬТ ПОД ОДЕССОЙ (ФОТО)

Напомним, в пятницу, 12 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян, посетивший регион с рабочим визитом, сообщил, что впервые за много лет правительство совместно с областными властями направит 1,8 миллиарда гривен на ремонт дорог в Одесской области. Заодно министр попробовал себя в роли асфальтоукладчика и проехался на тяжелом катке, уплотняя обочину.