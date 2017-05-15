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Одесса

Одесская прорва: огромная дыра обнажила качество дорог (ФОТО)

15.05.2017 0 302

Пока одесская мэрия рапортует о ремонте дорог в Одессе, жители города воочую убеждаются в их качестве.

Так на перекрестке проспекта Гагарина/ул.Канатная/ул.Сегедская прямо перед Приморской райадминистрацией образовалась огромная дыра неизвестного происхождения. Ее размеры 2,5 м:2,2м:1,7м.

«Прошу обратить внимание на ничтожную толщину корыта дороги (гравийную подушку) и на мелкую фракцию песка», — уточнил активист ГО «Зеленый лист» Владислав Балинский и разместил красноречивые фото в соцсети.

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Напомним, в пятницу, 12 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян, посетивший регион с рабочим визитом, сообщил, что впервые за много лет правительство совместно с областными властями направит 1,8 миллиарда гривен на ремонт дорог в Одесской области. Заодно министр попробовал себя в роли асфальтоукладчика и проехался на тяжелом катке, уплотняя обочину.

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Suhan

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