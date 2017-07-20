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Одесская таможня: что творится в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» ?

20.07.2017

За первые сутки совместного контроля в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни ГФС украинскими и молдавскими таможенниками проведено таможенное оформление 47 грузовых транспортных средств, а также осуществлен пропуск 26 автобусов, 2 560 единиц легкового автотранспорта и 5 200 пассажиров, которые пересекли таможенную границу в пешем порядке.

«Кучурган-Первомайск» стал на границе с соседней Молдовой пятым пунктом пропуска под совместным контролем, где осуществляется управление по стандартам ЕС и в партнерстве с Миссией ЕС по пограничной помощи Украине и Молдове (EUBAM).

 

Его открытие состоялось на основании соответствующего межправительственного соглашения Украины и Молдовы при поддержке Евросоюза.
Внедрение совместного контроля будет осуществляться поэтапно.

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Но уже сегодня можно уверенно говорить о значительном сокращении времени на прохождение таможенных формальностей, а также минимизацию очередей в часы пиковой нагрузки.

Можно с уверенностью сказать, что комфорт и удобство совместного контроля при пересечении границы будет ощущать каждый гражданин.

«Начиная с 2006 года, в соответствии с межправительственными договоренностями, через пункт пропуска «Кучурган-Первомайск» в режиме транзита и импорта в Украину товары не перемещались вообще. Благодаря внедрению совместного контроля прогнозируется увеличение грузопотока, в частности, на въезд в Украину — до 6 тысяч единиц в год на сумму свыше 500 млн.грн, а на выезд с Украины — до 200 единиц в год на сумму свыше 50 млн.грн.», — рассказал начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов, докладывая Президенту Украины Петру Порошенко во время открытия пункта пропуска общего контроля.

По словам начальника таможни, эффективным противодействием таможенным правонарушениям станет оперативный информационный обмен между таможенниками граничащих стран.

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Suhan

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