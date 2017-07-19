Одесская таможня «накрыла» крупную партию фэйковых кроссовок

Сотрудники Одесской таможни ГФС выявили попытку ввоза в Украину 18 840 пар мужских кроссовок с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Для таможенного оформления была представлена таможенная декларация на товар «кроссовки мужские», что перемещался в контейнере в количестве 18 840 пар из Китая.По документам производителем обуви значилась одна из китайских компаний, а товар поступал в адрес одного из украинских обществ.

Тем не менее, во время осмотра указанного товара должностными лицами Одесской таможни ГФС было установлено, что на кроссовках без согласия правообладателей нанесены обозначения, которые похожие на логотипы «Adidas», «Reebok», «New Balance», которые внесены в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

В соответствии выводам экспертных исследований, обозначения, использованные на кроссовках, являются похожими настолько, что их можно спутать с зарегистрированными в таможенном реестре торговыми марками. Такие обозначения могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара, который маркировано такими торговыми марками.

Таким образом, Одесской таможней ГФС прекращена попытка ввоза на таможенную территорию Украины товара с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.476 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят.

Напоминаем, что для содействия защиты прав интеллектуальной собственности во время осуществления внешнеэкономической деятельности Государственная фискальная служба Украины ведет таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности на основании заявлений правообладателей. На данное время торговые марки «NIKE», «Adidas», «New Balance» включенные в такой таможенный реестр.

В соответствии с требованиями ст.398 Таможенного кодекса Украины после регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре таможни принимают меры относительно предотвращения перемещения через таможенную границу Украины контрафактных товаров.