Одесская таможня перечислила региону миллиард на ремонт дорог

Одесская область в рамках проекта по перечислению половины сверхплановых таможенных поступлений на ремонт и реконструкцию дорог получила уже почти миллиард гривен с начала года.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

«Что касается финансирования, за которое собственно сейчас и происходит строительство дорог в области — это поступления от таможни. За первые 4 месяца 2017 года — это 898 млн гривен», — написал губернатор на своей странице в Facebook.

Таким образом, это примерно четвертая часть от всего объема средств, перечисленных таможнями областям Украины на дорожные работы.

Для сравнения Степанов привел сколько дорожники Одесской области получили от таможни в прошлом году — 368 млн гривен, сообщает ЦТС.

Таможенный эксперимент, введенный в сентябре 2015 года, позволил в течение 2015-2016 годов, получить местным бюджетам дополнительно 2,8 млрд гривен для ремонта дорожной инфраструктуры. Из них почти 1,5 млрд гривен были направлены на ремонтно-строительные работы, сообщали ранее в «Укравтодоре». В эксперименте участвовали Одесская, Волынская, Львовская и Черновицкая области, а также Киев.

В 2017 году подобную схему финансирования дорожных потребностей расширили на все регионы страны.