Одесские активисты «делят лавры» с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе стало «доброй» традицией — после массовых патриотических мероприятий одесские активисты направляются на «разборки» с полицией.

Последняя подобная акция проходила в Страстную пятницу накануне Пасхи, когда под зданием управления полиции они требовали расследовать события 10 апреля на Аллее Славы.

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Сегодня, 10 мая, они около двух десятков активистов «Автомайдана» митинговали возле областного управления полиции из-за коммунистических символов, которые были замечены 9 мая на Аллее Славы. По их мнению, именно они, а не полиция, пресекали «сепаратистский» настрой в массах.

Видео: 048.ua

Видео: Сергей Стерненко

А еще, по традиции, требовали отставки Дмитрия Головина, если он не уволит «Трухановское лобби» в полиции. Явно сказывалась обида за «удаление с поля боя» причастных ко вчерашним потасовкам на Аллее Славы.

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В тоже время, РГБ опубликовали на своем сайте информацию о том, что сегодня ОО «Совет общественной безопасности» вместе с активистами ряда общественных организаций города посетили Главное управление Национальной полиции в Одесской области и публично выразили благодарность сотрудникам полиции за сохранение правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая 2017 г.

Словом, не поймешь этих всех активистов. Пытаются «делить лавры» с полицией.