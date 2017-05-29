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Одесса, Экономика

Одесские банкоматы скоро пополнит купюра в тысячу гривен

29.05.2017 0 38

Похоже, в ближайшие месяцы в одесских банкоматах может появиться новая крупная денежная купюра.

Столичная банкнотная фабрика уже выпустила купюру номиналом тысяча гривен, которую собираются официально представить в ближайшее время.
Первоначально в Нацбанке было несколько вариантов оформления банкноты.

В настоящее время окончательно неизвестно, какой конкретно дизайн был утвержден, однако согласно всеобщему мнению, на новой купюре будет изображен академик Владимир Вернадский.

Впервые информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен прозвучала в 2016 году от Валерии Гонтаревой, которая прокомментировала слухи о том, что на новой купюре НБУ может быть изображен Пантелеймон Кулиш.

«Могу сказать, что украинского писателя Пантелеймона Кулиша там не будет. Остальные давайте пока подержим в тайне», — заявила она.

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Напомним, ранее в честь двухсотлетия  Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского,  Нацбанк Украины выпустил 30 тысяч штук монет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) достоинством 2 гривни.

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Suhan

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