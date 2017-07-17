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Одесса, Происшествия, Экономика

Одесские чиновники не учатся на чужих ошибках (ФОТО)

17.07.2017

Несмотря на участившиеся «облавы» на чиновников — коррупционеров, печальный опыт ничему не учит: сегодня задержали начальника управления Овидиопольской районной администрации.

Чиновницу «взяли» на месте преступления — в рабочем кабинете, во время получения 2000 долларов США.

Как выяснилось, это была уже вторая часть взятки:она требовала от предпринимателя 3000 долларов США за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение полгектара земли под размещение автозаправочной станции.

Ведется следствие.

Напомним, на днях удивлению гражданина Ирака не было предела, когда он узнал, что за оформление постоянного вида на жительство в Украине, у него есть один час для сбора 1100 долларов.

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Suhan

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