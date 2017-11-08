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Одесса, Экономика

Одесские депутаты одобрили пятимиллионную съемку и покупку недешевых квартир

08.11.2017

Сегодня на XXI сессии горсовета депутаты одобрили решение о выделении 5,5 миллионов гривен для топографо-геодезической съемки исторического ареала Одессы с воздуха, которая позволит получить изображение города в формате 3-D с учетом этажности зданий и внутренних коммуникаций, и создать цифровую карту на площади 162 кв.км.

Эта карта должна уточнить данные Госгеокадастра, которые давно устарели.

В зале разгорелись споры: депутаты некоторых фракций посчитали это глупостью, поскольку в в Google Maps каждый может получить такую информацию. Тем не менее, первый замглавы управления архитектуры, Михаил Шайденко, обозначил, что программа Google неспособна на передачу нужного качества. И все же большинством голосов (46) утвердили.

 

Кроме того, в числе прочих, депутаты одобрили сегодня решение о приобретении в коммунальную собственность территориальной громады Одессы 15 квартир в новострое Суворовского района (на ул. Героев обороны Одессы, 24 ) для создания фонда жилья для временного проживания отселенцев в случае необходимости.
Цена продажи 1 кв. м. общей площади – около 900 долларов США, что вызвало критику депутатов, отмечавших. что рыночная цена в аналогичных домах составляет лишь 600 долларов.

Известно, что недвижимость приобрели у компании ООО «Строительно-конструкторская фирма «СК».

Всего планируется приобрести 11 однокомнатных и 4 двухкомнатные квартиры.

Однако, как пояснил вице-мэр Одесссы Петр Рябоконь, этот дом – один из лучших в Суворовском районе, построенный по новому, более комфортабельному проекту, а квартиры продаются с полной отделкой и ремонтом — «заходи и живи», в то время как 600 долл. стоит жилье в новостроях «от строителей».

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Suhan

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