Одесские депутаты отдали свой голос за нового Почетного гражданина

Сегодня на сессии Одесского горсовета 59 депутатов отдали свой голос за присвоение звания «Почётный гражданин Одессы» уроженке нашего региона, самой известной среди украинских кинорежиссеров, члену Американской киноакадемии Кире Муратовой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Однако после нескольких скандалов с руководством, ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград. За годы работы кинорежиссер создала более двух десятков фильмов, многие из которых считаются классикой умного мирового кино. При этом сама она скромно отмечает, что не считает себя успешной, несмотря на множество международных наград.

О присвоении Кире Муратовой звания «Почётный гражданин Одессы» ходатайствовало одесское отделение Национального объединения кинематографистов Украины.

В одном из своих интервью Кира Муратова призналась:«Приехала я в Одессу — нравится она мне, не нравится — я стала ее рассматривать, пытаться понять, раскусить. В Одессе часто бывает — встретят на улице, узнают: «Ой, мы вас так любим!» Я их спрашиваю: «А вы какой мой фильм смотрели?» Молчание. У них же убеждение, что в Одессе все рождаются талантливыми, а потом отсюда разъезжаются. Их не интересует собственно существо, произносят какие-то дежурные слова. Я от этого зверею внутренне. Говорю: «Спасибо, до свидания».