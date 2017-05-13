Одесские фискалы встретились со своим будущим

А будущее — это учащиеся одесского экономического лицея.

Сотрудничество Главного управления ГФС в Одесской области и учебного заведения длится много лет.

В этом году, лицеистов с праздником поздравила первый заместитель начальника ГУ ГФС в Одесской области Наталья Гулакова.

«Фискальная служба выделяет работу с молодым поколением, как одно из приоритетных направлений в деятельности. Формирование у будущих налогоплательщиков знаний по налоговой тематике, воспитание налоговой культуры и правового самосознания, является необходимым источником знаний, особенно, в условиях рыночной экономики», — цитирует Гулакову пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области.

Она также высказала слова благодарности директору лицея и педагогам, за многолетнее сотрудничество и добросовестное отношение к воспитанию подрастающего поколения.

На празднике были отмечены достижения лицеистов в разных областях знаний и подведены итоги учебного года.

Наталья Гулакова отметила достижение учеников налоговых классов лицея за победы в олимпиадах по экономики, подарив им книги по экономической тематике.