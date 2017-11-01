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Одесса, Экономика

Одесские контрабандисты неплохо заработали на схемах с китайским товаром

01.11.2017

Таможенники и НАБУ арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащих одесским фейковым фирмам, которых насчитали более двух десятков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

Была разработана целая схема: одесские контрабандисты создали десятки фирм-однодневок, которыми руководили подставные лица. Эти компании получали большой объем обуви, тканей, сумок и других товаров из Китая, поставками которых занимались фирмы-прокладки.

«Контракты фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженной в десять и более раз. Например, обувь дельцы декларировали по $0,5 за килограмм», — сообщил Продан.

Когда таможенники получали декларации с фейковыми данными, они корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара.

А представители одесских компаний, пользуясь 55-й статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовые гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

А далее компании-импортеры обращались к одному из одесских судов.

Затем группа судей отменяла решения таможни, фактически обязывая ее растаможивать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию. Хотя было вполне очевидно, что доверять документам, которые предоставляют компании-импортеры, нельзя.

Но одесские судьи почему-то этого не замечали.

Информация о действиях участников схемы направлена в соответствующие органы. Средства контрабандистов арестованы.

 

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Suhan

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