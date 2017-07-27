Одесские налоговики наведались к администрации ярмарки-рынка «Киевский»

В ходе встречи состоялся конструктивный диалог между представителями администрации рынка и налоговиками.

Стороны обсудили практические вопросы ведения физическими лицами-предпринимателями хозяйственной деятельности на упрощенной системе налогообложения, соблюдение работодателями налогового законодательства при трудоустройстве наемных работников, а также порядок применения регистраторов расчетных операций.

Специалисты фискальной службы также разъяснили процедуру осуществления государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами — предпринимателями и снятие таких лиц с учета в органах ГФС.

Также достигнута договоренность с администрацией рынка о размещении разъяснительных материалов на информационном стенде для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории этого рынка.

Это даст возможность предпринимателям оперативно получать информацию от фискальной службы непосредственно на месте осуществления хозяйственной деятельности.