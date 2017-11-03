Одесские общественники дали оценку инциденту вокруг Школьного аэродрома (ВИДЕО)

Сегодня в Одессе прошла пресс-конференция с участием общественников, темой которой стал инцидент с попыткой захвата воинской части в районе Школьного аэродрома 29 октября.
Видео опубликовал в соцсети Сергей Стерненко.
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Напомним, ранее были задержаны исполняющий обязанности начальника части, а также часовой, который во время дежурства не выполнил свои обязанности и не применил оружие.
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