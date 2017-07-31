Одесские перспективы: что планируют на территории Тилигульского регионального ландшафтного парка? (ФОТО)

Во время выездного совещания по ознакомлению с ходом работ по реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем обсуждался вопрос о перспективах развития экотуризма на территории Тилигульского регионального ландшафтного парка.

По мнению Анатолия Урбанского, повышение уровня воды в лимане не только обновит экосистему, но и создаст новые возможности для развития туризма.

«Тилигульский парк является уникальным местом, где проживает более 20 видов млекопитающих, множество беспозвоночных животных, пресмыкающихся, земноводных, в лимане водится несколько десятков видов рыб. Кроме того, на территории парка гнездится около 200 видов птиц. Принимая во внимание активное развитие орнитологического туризма (это новое направление в экотуризм, когда люди могут целый год наблюдать за жизнью птиц), Одесской области нельзя упускать возможность развивать этот вид деятельности. Благодаря обновлению экосистемы не только ученые, но и обычные граждане смогут посещать это место и наблюдать за жизнью местной фауны », — подчеркнул Анатолий Урбанский.

Кроме того, председатель областного совета считает, что естественное обновление данного уголка привлечет внимание поклонников экстремальных видов спорта на воде, таких как кайт- и виндсерфинг.

«На территории Одесской области не так много таких объектов. Для нас принципиально важно поддерживать в надлежащем виде и улучшать экологическое состояние лиманов Одесской области », — отметил народный депутат Украины Павел Унгурян

Напомним, что инициатором реконструкции соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем был депутат областного совета Олег Кутателадзе. Запуск этого канала будет способствовать обводнению лимана и его проточности.

«Канал был построен рыбколхозом еще в советский период и был у него на балансе. Раз в 25-30 лет здесь происходят песчаные заносы, поэтому канал был полностью занесен песком. Реки, которые давали воду Тилигульскому лиману — заиленные, морская вода не шла. Поэтому вода в лимане застоявшаяся настолько, что соленость превышает показатели морской воды в 1,5 раза. Благодаря реконструкции канала экосистема восстановится », — сообщил Олег Кутателадзе.

Сейчас канал и гидротехническое сооружение находится на балансе КП «Тилигульский парк». Согласно этому будет охраняться и сам канал, и шлюзовая система силами егерей. О мерах, которые будут использоваться после сдачи в эксплуатацию соединительного канала, по борьбе с браконьерством, в частности при миграции рыбы.

Директор Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Виталий Петрусенко рассказал:

«Что касается рычагов вылова браконьеров: в Одесской области работают инспекторы регионально-ландшафтного парка« Тилигульский ». Кроме того контролировать этот вопрос на государственном уровне будут три организации — Одесский рыбоохранный патруль, Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря и Государственная пограничная служба Украины ».

Таким образом, в самом канале вставные сетки или любые другие противозаконные орудия ловли установлены быть не могут. В противном случае это будет жестко прекращаться.