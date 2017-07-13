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Одесса, Экономика

Одесские предприниматели оценили новые услуги на рабочем месте

13.07.2017

Теперь одесским предпринимателям не нужно тратить свое время на посещение налоговой инспекции.

«Инициатива Главного управления ГФС в Одесской области по созданию Мобильного центра является положительным аспектом в работе фискальной службы с налогоплательщиками. Услуги фискальной службы они могут получить практически на рабочем месте», — отметил руководитель Общественной организации «Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей» Борис Емельдеш, посещая Мобильный центр обслуживания плательщиков на рынке «Киевский».

На базе данного мобильного центра предоставляются наиболее популярные услуги фискальной службы. В частности, речь идёт о приёме заявлений и налоговой отчетности. Центр оснащен компьютерной техникой и образцами документов. Мобильный центр создан в помощь жителям и предпринимателям отдаленных районов Одесской области.

Пресс-служба  ГУ ГФС в Одесской области напоминает, что  мобильный центр работает по графику.

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Suhan

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