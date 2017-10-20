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Одесса, Экономика

Одесские работодатели пересекли рубеж в 5 миллиардов гривен

20.10.2017

В течение 2017 года работодателями региона в бюджет направлено 5,4 млрд. грн единого социального взноса.

Это почти на 50 % или на 1,7 млрд грн больше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

По словам руководителя, в текущем году значительно выросла среднемесячная уплата единого взноса — 602 млн грн против 412 млн грн в прошлого года.
Наибольшие суммы взноса уплачены в июне — 728 млн грн и сентябре текущего года — 640 млн грн.

К сожалению, не все работодатели ответственны в вопросах уплаты налогов и взносов в государственную казну. Так, с начала текущего года, фискальной службой в Одесской области совместно с другими контролирующими органами выявлено 1864 работника, которые работали без документального оформления.
Из них, 1239 уже официально трудоустроены, а работодателями уплачиваются налоги и сборы в бюджет.

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Suhan

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