Одесские радикалы потратились на яйца (видео)

Сегодня в Одессе — руководство МВД. Грядет большой скандал…

Повод появился вчера вечером. В ходе открытия нового ресторана на Черемушках в толпе, где были женщины и дети, началась жесткая потасовка. Так полицейские, которые охраняли порядок на концерте певицы Ирин Билык, пытались остановить местных радикалов во главе с экс-лидером одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко.

Активисты требовали отмены концерта из-за якобы пророссийской настроенности певицы. Мол, она ездит в Крым через Москву, на что представители певицы заявляют, что в последнее время ни одного концерта в России или в аннексирована полуострове она не давала.

В ходе концерта Билык, который она дала, несмотря на угрозы, патриоты попытались закидать артистку яйцами… Не вышло. Стерненко разбили нос и посадили в автозак, откуда выпустили только после массового возмущения побратимов.

По итогам инцидента полиция возбудила два уголовных дела.

«Проведение концерта происходило на законных основаниях. Среди посетителей было много женщин с маленькими детьми. Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и безопасность посетителей концерту.Також эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия. По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта », — сообщает Управление Нацполиции в Одесской области.

А в город, между прочим, прибыл сам министр МВД Аваков. Формально — на открытие обновленного сервисного центра. Но, поговаривают, что будет он мирить полицейских с радикалами, которые намерены сегодня протестовать под зданием управления на улице Еврейской.

Получится ли? Узнаем уже скоро.