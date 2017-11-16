Одесские шопоголики готовятся к «черной пятнице»?

В этом году 24 ноября в Одессе пройдет «черная пятница» — день, когда большинство крупных магазинов устраивают распродажи товаров.

Экономисты предупреждают: перед походом по магазинам лучше узнать старые цены, иначе есть риск переплатить! По мере обнищания украинцев и сокращения среднего чека в магазинах ритейлеры становятся активны как никогда.

В сети скидки гораздо более масштабные: продавцы не тратят деньги на содержание магазина, потому могут скинуть больше без убытка для себя.Обращайте внимание на размер скидки. Он должен быть реалистичным: к примеру, мобильный телефон за 10 тыс. грн не может стоить даже в «черную пятницу» 3000 грн. Читайте отзывы о продавце и товаре. Возможно, большая скидка — это способ продать продукцию с дефектом.

Озвученная скидка 80% по факту может оказаться всего 10%. Именно поэтому не спешим и не бросаемся на скидки. Если у вас есть список, вы четко знаете чего хотите, поэтому посмотрите скидки в интернет-магазинах, а потом отправляйтесь в ТРЦ.

Знаменитая Чёрная пятница (Black Friday) – день, который совсем не соответствует своему мрачному названию.

Традиция этому безудержному шоппингу возникла в Америке ещё в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин «Чёрная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.

Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название Чёрная пятница произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – чёрными, а так как выручка в этот день была огромной, то и чёрный цвет в отчетности преобладал.

Приятная новость для одесситов: большинство сетевых магазинов демократичных марок одежды, сумок и обуви в крупных торговых центрах Одессы «черную пятницу» растянут на несколько дней.

Так что есть возможность и в следующие за ней выходные приобрести необходимые вещи.