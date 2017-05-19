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Общество, Одесса

Одесские власти решают, что делать с «переселенцами-захватчиками» (ФОТО)

19.05.2017 0 169

Глава облсовета Анатолий Урбанский провел встречу, в которой приняли участие представители «Одессаоблэнерго» и коммунального предприятия «Облтрансстрой», руководители профильных департаментов Одесской облгосадминистрации, а также граждане, представляющие интересы внутренне перемещенных лиц.

Во время встречи речь шла об урегулировании ситуации с задолженностью за электроэнергию в здании на Успенской, 4.

Следует отметить, что данное здание не сдано в эксплуатацию и является аварийным. С прошлого года здесь проживают временно перемещенные граждане из Луганской и Донецкой областей. Поскольку здание принадлежит территориальным общинам сел, поселков, городов Одесской области, то самовольное заселение в него является нарушением закона.

Анатолий Урбанский отметил, что на следующей неделе профильным департаментом ОГА будет представлена ​​программа с возможными вариантами предоставления жилья внутренне перемещенным лицам и диалог будет продолжен.

 

Напомним, в мае 2016 года переселенцы — инвалиды с Донбасса несколько дней ночевали в общественной приемной ОГА и добивались восстановления нормальной подачи воды и света в санатории «Куяльник».
24 июня вынужденные переселенцы заблокировали главный вход в Одесскую ОГА, поскольку на прием их не пустили, а общественная приемная была закрыта.
Речь шла о судьбе санатория «Куяльник», поскольку долги здравницы за коммунальные услуги, потребленные переселенцами, составляют 11 миллионов гривен.

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Suhan

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