Одесских чиновников настигли «зеленка» и попытка «мусорной» люстрации (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Белгород-Днестровской райадминистрации проходило повторное заседание по вопросу выделения земли для строительства храма УПЦ Киевского Патриархата.
С места событий «онлайн» организовал экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко.
На прошлом заседании представители «Оппоблока» проголосовали против данного вопроса.
А сегодня возмущенные общественники облили зеленкой депутата оппозиционной партии, предпринимателя Василия Кащи и попытались засунуть в мусорный бак.
Полиция отнеслась к этим действиям как хулиганским и пресекла дальнейшее развитие конфликта.
Детальный план территории по ул. Олимпийской 29, где планируется строительство храма УПЦ КП, сегодня утвердить не удалось, заседание было сорвано.
Фото,видео:Сергей Стерненко
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