Одесских чиновников настигли «зеленка» и попытка «мусорной» люстрации (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Белгород-Днестровской райадминистрации проходило повторное заседание по вопросу выделения земли для строительства храма УПЦ Киевского Патриархата.

С места событий «онлайн» организовал экс-глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко.

На прошлом заседании представители «Оппоблока» проголосовали против данного вопроса.

А сегодня возмущенные общественники облили зеленкой депутата оппозиционной партии, предпринимателя Василия Кащи и попытались засунуть в мусорный бак.

Полиция отнеслась к этим действиям как хулиганским и пресекла дальнейшее развитие конфликта.

Детальный план территории по ул. Олимпийской 29, где планируется строительство храма УПЦ КП, сегодня утвердить не удалось, заседание было сорвано.

Фото,видео:Сергей Стерненко