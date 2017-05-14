Одесских косметологов научат правильно мотивировать пациентов

Эксперт по поведенческой психологии, член Ассоциации выпускников медицинской школы Гарвардского университета Тина Берадзе и основатель клиники медицинской косметологии ESTHEL Светлана Лысенко едут в Одессу.

В следующую пятницу они проведут семинар для одесских косметологов, работающих в программах anti-age. И расскажут, как правильно мотивировать пациентов, решившихся на процедуры по омоложению.

Участники семинара узнают ответы на самые актуальные вопросы, связанные с антивозрастной косметологией. Как найти разумный баланс в действиях и формулировках?Как подкорректировать мотивацию пациента? Как пояснить, чтобы ожидаемый эффект от anti-age процедур был воспринят адекватно? Как оценить пограничные состояния пациента и как с ним работать в таком случае?

Тина Берадзе и Светлана Лысенко обещают в течение двух часов предоставить большой комплекс практических навыков работы с пациентами.

Семинар состоится 19 мая в Одессе, в Тerminal 42 (ул. Успенская, 44). Начало — 18.00 (до 20.00), стоимость участия — 1200 грн.

Предварительная регистрация по телефону: 067-236-43-95

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Светлана Лысенко — основатель, руководитель и главный специалист клиники медицинской косметологии ESTHEL, основанной в 2008 году (Киев). Президент Украинской медицинской лазерной ассоциации, созданной в 2013 году. (Киев). Учредитель и издатель первого в Украине журнала о современной косметологии для потребителей VESNA, зарегистрированного весной 2015 года (Киев). Окончила Харьковское медицинское училище и Харьковский медицинский университет, специализация «Дерматолог-венеролог». Основное направление деятельности ― безоперационные методы лечения и омоложения. Эксперт в области лазерных технологий в косметологии.

Стаж работы в косметологии ― более 20 лет. Участвовала в качестве профильного бизнес-консультанта в создании ряда крупных объектов сферы индустрии красоты, а именно: косметология, салоны красоты, SPA-индустрия. Зоны ответственности: концепция, стратегия развития, подбор персонала и оборудования, менеджмент, маркетинг, реклама.

Постоянный участник профильных конгрессов и семинаров в Украине и за рубежом. Имеет более сотни сертификатов и дипломов.

Участвовала как эксперт в медиа и специальных проектах о косметологии (более 100 передач на телеканале «Интер», Визийный форум «Образ человека: искусство трансформации» и др.).

Тина Берадзе – психиатр, психотерапевт, член правления и директор по международным связям Ассоциации психиатров Украины, член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета (США), учредитель и глава Наблюдательного совета международной благотворительной организации «Инициатива за психическое здоровье».

Автор популярных статей, научных публикаций, лекций, телевизионных и радио выступлений.

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Запись на собеседование: 067 489 26 57