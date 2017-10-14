Одесским бизнесменам: где искать оптимизм?

В последние три месяца увеличилась доля оптимистично настроенных руководителей бизнеса, которые считают, что объемы производства будут расти.

Также увеличилось число тех, кто считает, что курс не превысит 27 грн/$

Наиболее оптимистично настроены энергетические компании и предприятия водоснабжения и торговый бизнес, сообщают в НБУ. Самими значимыми факторами, которые сдерживают объемы производства, бизнес продолжает считать цены на энергоносители, сырье и материалы, пишет delo.ua.

Треть опрошенных предпринимателей (29,5%) считает, что цены в течение следующих 12 месяцев вырастут на 9,1-12%. Практически четверть — 23,7% компаний — настроены очень оптимистично и ожидают инфляцию на уровне менее 6%, еще 16,3% — считают, что рост цен составил 6,1-9%. Остальные прогнозируют рост цен на уровне выше 12%.

Большинство опрошенных руководителей предприятий считает, что курс доллара в течение следующих месяцев постепенно будет расти. 22,2% респондентов ожидают курс на уровне 27-28 грн/$, 19,4% — 28-29 грн/$, 19,6% — 29-30 грн/$, 10,9% — 30-31 грн/$, 6,8% — свыше 31 грн/$. При этом в Нацбанке сообщают, что доля руководителей компаний, который считают, что курс не превысит 27 грн/$ в третьем квартале выросла и составила 21,1%.

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В Нацбанке также сообщают, что руководители предприятий всех видов экономической деятельности за исключением строительства ожидают оживления деловой активности. Наиболее оптимистично настроены компании перерабатывающей промышленности, транспорта и связи, а также торговли.

В июле — сентябре доля респондентов, которые намерены привлекать кредиты, осталась практически на уровне предыдущего квартала — 38,5%. Больше всего компаний, которые хотят кредитоваться, среди предприятий перерабатывающей промышленности — 55,7%. Самая большая потребность в заимствованиях у строителей, а самая низкая — у предприятий, которые занимаются сельским хозяйством, отмечают в НБУ.