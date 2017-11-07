Одесским бизнесменам: включение в Реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год

Одесским бизнесменам напоминают, что в случае включения плательщика в Реестр крупных налогоплательщиков на него распространяются особенности, определенные Налоговым кодексом для крупных налогоплательщиков.

ГФС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год, в который в общей сложности вошло 2500 компаний.

Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины крупный налогоплательщик — это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательные налоговые (отчетные) кварталы превышает 1 млрд. грн. или общая сумма платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины, контроль за взысканием которых положено на контролирующие органы, за такой же период превышает 20 млн. грн.

После включения налогоплательщика в Реестр крупных плательщиков и получения сообщения ГФС Украины о таком включении налогоплательщик обязан встать на учет в контролирующем органе, которые осуществляют сопровождение крупных налогоплательщиков, с начала налогового периода (календарного года), на который сформирован этот Реестр.