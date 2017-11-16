Одесским предпринимателям: внесены изменения в порядок учета «единщиков»

Одесским предпринимателям напоминают, что с 10 ноября 2017 года вступил в силу Приказ Минфина Украины от №803 об изменениях в Порядке учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Так, изменениями уточнено, что после получения от государственного регистратора соответствующих сведений, контролирующий орган проводит предусмотренную законодательством проверку плательщика относительно правильности начисления и уплаты единого взноса.

Получив заявление о снятии с учета плательщиками единого взноса по форме № 7-ЕСВ, контролирующий орган в 10-дневной срок проводит предусмотренную законодательством проверку относительно правильности начисления и уплаты единого взноса, а плательщик единого взноса должны провести окончательные расчеты с контролирующим органом.

Кроме этого, если контролирующими органами при осуществлении своих функций по результатам проверок и сверок, или на основании информации от третьих лиц, или на основании данных других государственных органов или соответствующих государственных реестров установлено, что:

— юридическое лицо, отделенное подразделение юридического лица, физическое лицо — предприниматель по данным Единого государственного реестра, которое ведет деятельность и при этом не находится на учете или снято с учета в соответствующем контролирующем органе, то таким органом проводятся мероприятия по получению соответствующих сведений от государственного регистратора и взятия на учет такого плательщика единого взноса согласно Порядку;

— физическое лицо, зарегистрированное как лицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность, но не находится на учете или снято с учета в контролирующем органе, то такой орган сообщает такому лицу о необходимости предоставления заявления по форме 1-ЕСВ для взятия его на учет как плательщика единого взноса. Такое физическое лицо учитывается в реестре страхователей как лицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность, по признакам «плательщик не подал заявления для взятия на учет».